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Мусаев: расстроены результатом матча с «Ростовом», но к самоотдаче претензий нет

Мусаев: расстроены результатом матча с «Ростовом», но к самоотдаче претензий нет
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Хорошо начали матч. Был отличный контроль, создавали моменты, забили. В концовке тайма немножко подсели – нельзя было останавливаться… Второй тайм тоже начали хорошо. Были хорошие шансы удвоить счёт. К сожалению, в концовке отдали инициативу сопернику, который оказал на нас большое давление и смог сравнять. Расстроены результатом, но к самоотдаче претензий нет. Ребята оставили все силы на поле.

Прямо сейчас ощущения от возвращения на бровку не очень хорошие – всё-таки пропустили на последних минутах. Но, если рассуждать с холодной головой, рад вернуться, рад быть ближе к команде», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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