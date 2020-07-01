Мусаев: отложенный на два матча рестарт отрицательно сказался на «Краснодаре»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал работу команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).
«Отложенный на два матча рестарт отрицательно сказался на команде. Нам явно не хватило игрового тонуса. Если бы рестарт отложили, а у нас были бы товарищеские матчи, возможно, это пошло бы на пользу. Но поскольку мы «варились» на своей базе и у нас был только тренировочный процесс, это не могло не сказаться. Мы видели, что «Ростов» играл второй матч и в концовке двигался лучше нас.
Кто станет «королём Юга» в этом сезоне? Не могу рассуждать в таких определениях. Я ведь не болельщик или журналист. Кто будет выше в таблице, тот и лучше", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Мусаев: расстроены результатом матча с «Ростовом», но к самоотдаче претензий нет
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