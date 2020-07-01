Мусаев: с нетерпением ждём матча с «Зенитом». Главное — подойти к нему во всеоружии
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1) поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в следующем туре чемпионата России.
«Нас не волнует, что „Зенит“ может стать чемпионом в нашем следующем матче. Мы сосредоточены на своей игре. Это топ-матч и на него никого не нужно настраивать. Ждём с нетерпением! Главное – восстановиться и подойти к встрече во всеоружии», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, «Зенит» может досрочно стать чемпионом в ближайшем туре Российской Премьер-Лиги. Для этого петербургская команда должна обыграть в гостях «Краснодар», а «Локомотив» — потерять очки в матче с «Сочи».
«Сияние бога». Вандерсон прокомментировал свою игру в матче с «Ростовом»
- 2 июля 2020
-
00:58
-
00:44
-
00:29
-
00:28
-
00:17
-
00:09
- 1 июля 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:22
-
23:16
-
23:01
-
22:57
-
22:52
-
22:50
-
22:43
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:25
-
22:22
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:29
-
21:26
-
21:21
-
21:10
-
21:04
Партнерский контент