Мусаев: с нетерпением ждём матча с «Зенитом». Главное — подойти к нему во всеоружии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1) поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в следующем туре чемпионата России.



«Нас не волнует, что „Зенит“ может стать чемпионом в нашем следующем матче. Мы сосредоточены на своей игре. Это топ-матч и на него никого не нужно настраивать. Ждём с нетерпением! Главное – восстановиться и подойти к встрече во всеоружии», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Зенит» может досрочно стать чемпионом в ближайшем туре Российской Премьер-Лиги. Для этого петербургская команда должна обыграть в гостях «Краснодар», а «Локомотив» — потерять очки в матче с «Сочи».