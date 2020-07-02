СПАЛ упустил победу над «Миланом» из-за автогола на 94-й минуте

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Милан» сыграл вничью со СПАЛом. Встреча, проходившая на стадионе «Паоло Мацца», завершилась со счётом 2:2.

Счёт на 13-й минуте встречи открыл Маттиа Валоти с передачи Брайана Дабо. На 30-й минуте матча преимущество хозяев увеличил Серджо Флоккари, Дабо отдал второй голевой пас. Рафаэл Леау отыграл один мяч «Милана» на 79-й минуте. В добавленное время защитник СПАЛа Франческо Викари отправил мяч в собственные ворота.

СПАЛ играл в меньшинстве с 43-й минуте после удаления Марко Д'Алессандро.

«Милан» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. СПАЛ (19) располагается на 19-й строчке.

Результаты других матчей 29-го тура Серии А:

«Верона» — «Парма» — 3:2

«Фиорентина» — «Сассуоло» — 1:3

«Лечче» — «Сампдория» — 1:2