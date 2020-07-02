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СПАЛ упустил победу над «Миланом» из-за автогола на 94-й минуте

СПАЛ упустил победу над «Миланом» из-за автогола на 94-й минуте
Футбол / Италия 0

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Милан» сыграл вничью со СПАЛом. Встреча, проходившая на стадионе «Паоло Мацца», завершилась со счётом 2:2.

Счёт на 13-й минуте встречи открыл Маттиа Валоти с передачи Брайана Дабо. На 30-й минуте матча преимущество хозяев увеличил Серджо Флоккари, Дабо отдал второй голевой пас. Рафаэл Леау отыграл один мяч «Милана» на 79-й минуте. В добавленное время защитник СПАЛа Франческо Викари отправил мяч в собственные ворота.

СПАЛ играл в меньшинстве с 43-й минуте после удаления Марко Д'Алессандро.

«Милан» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. СПАЛ (19) располагается на 19-й строчке.

Результаты других матчей 29-го тура Серии А:

«Верона» — «Парма» — 3:2

«Фиорентина» — «Сассуоло» — 1:3

«Лечче» — «Сампдория» — 1:2

Италия - Серия А. 29-й тур
01 июля 2020, среда. 22:45 МСК
СПАЛ
Феррара
Окончен
2 : 2
Милан
Милан
1:0 Валоти – 13'   2:0 Флоккари – 30'   2:1 Леау – 79'   2:2 Викари – 90+4' (автогол)
Удаления: Д'Алессандро – 43' / нет
Италия - Серия А. 29-й тур
01 июля 2020, среда. 22:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 2
Парма
Парма
0:1 Кулушевски – 14'   1:1 Ди Кармине – 45+3' (пен)   2:1 Цаканьи – 54'   2:2 Гальоло – 64'   3:2 Пессина – 81'
Италия - Серия А. 29-й тур
01 июля 2020, среда. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 3
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Дефрель – 24' (пен)   0:2 Дефрель – 35'   0:3 Мюльдюр – 61'   1:3 Кутроне – 90'
Италия - Серия А. 29-й тур
01 июля 2020, среда. 22:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 2
Сампдория
Генуя
0:1 Рамирес – 40' (пен)   1:1 Манкозу – 50' (пен)   1:2 Рамирес – 75' (пен)
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