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Селюк: новый тест Каборе на коронавирус дал отрицательный результат

Селюк: новый тест Каборе на коронавирус дал отрицательный результат
Футбол / РПЛ 0

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что новый тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирус дал отрицательный результат.

«Шарль и его жена чувствуют себя хорошо. Новые тесты на коронавирус дали отрицательный результат, они практически поправились. Их будут тестировать еще раз. Если тесты снова покажут отрицательный результат, то уже к концу недели их выпишут. После этого Шарль будет готов вернуться в строй и помочь «Динамо» попасть в еврокубки», — приводит слова Селюка Sport24.

Ранее «Динамо» объявило, что трое игроков клуба сдали положительный тест на COVID-19. Помимо Каборе заражёнными оказались хавбек Себастьян Шиманьски и нападающий Клинтон Н’Жье. Из-за карантина в «Динамо» матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который должен был состояться сегодня, 21 июня, перенесён на 19 июля.

Шарль Каборе третий день находится в больнице. У него был выявлен коронавирус
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