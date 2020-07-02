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Глушаков: температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА

Глушаков: температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался по поводу вынужденного пропуска матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

Напомним, Глушаков не сможет принять участие в матче по причине перебора жёлтых карточек.

«Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА… Очень жаль. Всех с уверенной победой в Туле. Надо прибавлять, двигаемся дальше!» — написал футболист в «Инстаграме».

После победы над «Арсеналом» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда Шалимова одержала две победы после паузы и один раз сыграла вничью.

«Ахмат» сыграет с ЦСКА в субботу, 4 июля. Матч пройдёт в Грозном и начнётся в 20:30 мск.

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