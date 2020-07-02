Уткин: маскотом «Локо» должен стать павиан. Будет скакать на бровке и напомнит о традициях

Известный блогер Василий Уткин обратился с предложением к «Локомотиву» на фоне недовольства болельщиков.



«Локомотив» два матча выиграл, ещё в одном сыграл вничью, спасся на последней минуте, в прекрасной форме Алексей Миранчук. Ну да, конечно, это были команды из нижней части турнирной таблицы. Как будто при прежнем руководстве «Локомотив» славился тем, что штамповал победы в таких матчах одну за другой. Разумеется, всё равно при этом болельщики недовольны. Как к этому относиться? Чего может сейчас не хватать болельщикам?



Думаю, «Локомотиву» надо задуматься об этом буквально по тому принципу, который сосредоточен в фильме «Человек, который изменил всё». «Локомотиву» очень не хватает того ощущения, которое у болельщиков было всегда, и это повод задуматься о маскоте. У клуба нет маскота, есть только символ в лице паровоза. Маскотом «Локомотива» должен стать павиан. Он способен скакать на бровке, издавать нечленораздельные крики, при этом он довольно мирный, если с ним правильно обращаться. Короче говоря, павиан – это нереализованный маскот «Локомотива». Я вношу это предложение. Мне кажется, это будет очень достойное нововведение. Матчи «Локомотива» это очень и очень разукрасит и напомнит кому-то о традициях», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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