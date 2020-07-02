Хакими — об акции в честь Флойда: я немного чёрный парень. Было здорово принять участие
Защитник мадридского «Реала», выступавший в прошедшем сезоне за дортмундскую «Боруссию», Ашраф Хакими прокомментировал своё участие в акции движения Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»).
«Что вдохновило меня на протест? Я из Африки, мой отец из Африки. Я немного чёрный парень.
Я говорил с Санчо перед игрой с «Падерборном». Он написал «Справедливость для Джорджа Флойда» на моей футболке и сказал: «Ты должен забить и снять футболку, чтобы показать её людям». Мы оба сделали это. Было замечательно стать одним из тех игроков, принявших в этом участие», — приводит слова игрока BBC.
В текущем сезоне защитник провёл в рамках Бундеслиги 33 матча за немецкую команду, забил пять голов и сделал десять ассистов.
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