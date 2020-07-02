Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

Черчесов поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в «Инстаграме» поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником. 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста.

«Поздравляю спортивных журналистов с профессиональным праздником! Ярких эфиров, интересных публикаций, качественных аналитических материалов! До встречи на матчах сборной России!» — написал Черчесов в своём «инстаграме».

Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году и отобралась на Евро-2020, который был перенесён на следующий год по причине пандемии коронавируса.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020