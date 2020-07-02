Черчесов поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в «Инстаграме» поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником. 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста.

«Поздравляю спортивных журналистов с профессиональным праздником! Ярких эфиров, интересных публикаций, качественных аналитических материалов! До встречи на матчах сборной России!» — написал Черчесов в своём «инстаграме».

Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году и отобралась на Евро-2020, который был перенесён на следующий год по причине пандемии коронавируса.