Черчесов поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в «Инстаграме» поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником. 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста.
«Поздравляю спортивных журналистов с профессиональным праздником! Ярких эфиров, интересных публикаций, качественных аналитических материалов! До встречи на матчах сборной России!» — написал Черчесов в своём «инстаграме».
Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году и отобралась на Евро-2020, который был перенесён на следующий год по причине пандемии коронавируса.
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