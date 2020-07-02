«Реал» объявил о переходе Хакими в «Интер»

Мадридский «Реал» сообщил, что защитник Ашраф Хакими переходит в миланский «Интер».

«Реал Мадрид» и «Интер» договорились о трансфере Хакими. Клуб хочет поблагодарить Ашрафа за самоотверженность, профессионализм и образцовое поведение, которые он проявлял с тех пор, как пришёл в нашу академию в 2006 год. Желаем ему удачи на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы «Реала».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Ашрафа в «Интер» составит € 40 млн.



В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 21-летнего защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В «Боруссию» он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.