Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» объявил о переходе Хакими в «Интер»

«Реал» объявил о переходе Хакими в «Интер»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» сообщил, что защитник Ашраф Хакими переходит в миланский «Интер».

«Реал Мадрид» и «Интер» договорились о трансфере Хакими. Клуб хочет поблагодарить Ашрафа за самоотверженность, профессионализм и образцовое поведение, которые он проявлял с тех пор, как пришёл в нашу академию в 2006 год. Желаем ему удачи на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы «Реала».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Ашрафа в «Интер» составит € 40 млн.

В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 21-летнего защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В «Боруссию» он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.

Ашраф Хакими прибыл в Милан на медосмотр для «Интера»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020