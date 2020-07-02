Прокуратура требует привлечь Бензема по делу о шантаже Вальбуэна

Французская прокуратура потребовала привлечь к суду нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема по делу о соучастии в попытке шантажа экс-полузащитника «Динамо» Матьё Вальбуэна, сообщает L’Equipe.

Ведомство также требует судебного разбирательства в отношении четырёх других подозреваемых.

В 2015 году Вальбуэна обвинил Бензема в шантаже и сотрудничестве с преступниками, которые вынуждали игрока заплатить круглую сумму, чтобы в Сеть не попала его интимная видеозапись. Отмечалось, что видео было сделана на телефон Бензема, что и сделало его одним из основных подозреваемых.

По делу также проходил экс-форвард краснодарской «Кубани» и английского «Ливерпуля» Джибриль Сиссе. В 2017 году Бензема выиграл дело в кассационном суде и был признан невиновным.