Гари Линекер: начинаю думать, что «Ливерпуль» был мыльным пузырём

Бывший футболист сборной Англии, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер отреагировал на разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити» со счётом 0:4 в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. В составе «горожан» отличились Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Филип Фоден и ещё один гол в свои ворота забил полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен.

«Начинаю думать, что «Ливерпуль» был мыльным пузырём», – написал Линекер в своём «твиттере».

«Манчестер Сити», набрав 66 очков, занимает второе место в АПЛ. «Ливерпуль» (86) — на 1-м месте и уже досрочно обеспечил себе чемпионство.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой», а «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 5 июля.