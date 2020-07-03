Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:4).

«В матче было много ключевых моментов и «Манчестер Сити» смог их использовать. У нас тоже были моменты. Соперник смог использовать наши ошибки, а мы нет. Игра была открытая, но была больше интересна для «Манчестер Сити». Если в мире есть клуб, который может победить нас таким образом, то это «Манчестер Сити», но мы приедем снова. Если бы мы сделали несколько вещей лучше, то все могло быть иначе. Если «Манчестер Сити» атакует, то с ними очень неудобно играть. У нас были моменты, но сложно вспоминать о них, когда мы проиграли со счётом 0:4», — приводит слова Клоппа BBC.

«Манчестер Сити», набрав 66 очков, занимает второе место в АПЛ. «Ливерпуль» (86) — на 1-м месте и уже досрочно обеспечил себе чемпионство.