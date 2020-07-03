«Судья должен быть человеком на поле». Моуринью раскритиковал работу системы VAR

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью остался недоволен работой системы VAR в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед. (1:3) В первом тайме арбитр встречи Крис Кавана отменил гол форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна после просмотра видеоповтора.
«Это уже не рефери. Человек на поле — помощник судьи. Мужчина и женщина с флагами — теперь помощники помощников судьи. Судья должен быть человеком на поле. Мы идём в направлении, которое действительно плохо сказывается на то, что мы привыкли называть «красивой игрой», — приводит слова Моуринью Goal.
«Шеффилд Юнайтед», набрав 47 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 9-м месте.
После 32 туров «Тоттенхэм» располагается на девятом месте турнирного зачёта АПЛ, набрав 45 очков.
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