Хосеп Гвардиола: игроки «Ливерпуля» приехали на игру без пива в крови

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу в матче с «Ливерпулем» со счётом 4:0 в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

«Я видел, как игроки «Ливерпуля» были невероятно настроены на победу, когда проходили по чемпионскому коридору. Они даже не сказали спасибо, потому что были сосредоточены на игре. На этой неделе они выпили много пива, но приехали сюда без пива в крови, поэтому я очень благодарен своим игрокам. Возможно, это поможет нам в полуфинале Кубка Англии против «Арсенала» и в матче Лиги чемпионов против «Реала», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

«Манчестер Сити», набрав 66 очков, занимает второе место в АПЛ. «Ливерпуль» (86) — на 1-м месте и уже досрочно обеспечил себе чемпионство.