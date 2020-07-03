Новиков — о недовольстве Филиппа: я рад, что так эмоционально футболист переживает замену

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал недовольство форварда Максимилиана Филиппа своей заменой в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

«В одном из интервью я говорил, что сильно удивился бы, если игрок, уходящий с футбольного поля, делал бы это с улыбкой на лице. Это совершенно нормальная ситуация, она нисколько меня не задевает. Наоборот, я очень рад, что так эмоционально футболист переживает свою замену. Да, получился неприятный эпизод, поскольку Милли только вышел на поле. Но я подчеркну: командные интересы — выше личных. И он — профессионал, поэтому прекрасно всё понимает.



Понятны свежие эмоции после замены, но в раздевалке всё было спокойно. Мы готовимся к следующему матчу и хотим поскорее одержать победу, тем более в родных стенах», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.