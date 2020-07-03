Невилл: Робертсон играл против «Манчестер Сити» так, будто неделю был в запое

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и журналист Гари Невилл раскритиковал игру защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона в матче 32-го тура английской Премьер-лиге с «Манчестер Сити» (0:4).



«Робертсон невероятно играл последние два сезона в «Ливерпуле», но против „Манчестер Сити“ он действовал так, будто всю неделю был в запое.



Это очень на него не похоже. Странно видеть, что он оставляет противнику такое пространство. Ему нужно было держать себя в руках, а он выдёргивается и позволяет легко себя обыграть», — приводит слова эксперта The Independent.

Напомним, что к игре с «Манчестер Сити» красные уже гарантировали себе первое место по итогам текущего сезона. В текущем сезоне АПЛ Робертсон провёл 30 матчей, забил гол и сделал восемь результативных передач.