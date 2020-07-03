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Тренер «Оренбурга»: остаться в РПЛ будет сложно, но мы будем надеяться на лучшее

Тренер «Оренбурга»: остаться в РПЛ будет сложно, но мы будем надеяться на лучшее
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов отметил, что команда надеется получить разрешение выступить в чемпионате России.

Ранее стало известно, что «Оренбург» направил письмо в адрес «Рубина» с просьбой о переносе встречи 26-го тура Российской Премьер-Лиги на резервную дату 19 июля. В казанском клубе сообщили, что готовятся к проведению матча 5 июля.

«Пока есть шанс, хоть маленький, мы будем надеяться, что нам дадут выйти на поле, сыграть. Понятно, что ситуация плохая, форма у нас не очень хорошая. Будем надеяться на лучшее, надеяться на Роспотребнадзор. Остаться в РПЛ, конечно, будет сложно, но рук не опускаем. Пока есть шанс, будем верить», — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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