Спаллетти может стать главным тренером «Фиорентины»

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти, известный в России по работе в «Зените», может продолжить карьеру в «Фиорентине», сообщает Calciomercato со ссылкой на SportMediaset.

После последних неудачных результатов Джузеппе Якини «Фиорентина» решила рассмотреть кандидатуру Спаллетти на должность главного тренера. Сообщается, что назначить бывшего тренера «Зенита» хочет владелец команды Рокко Коммиссо.

В ходе своей карьеры Спаллетти, помимо «Зенита», возглавлял «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону» и «Рому». Последним клубом итальянца был «Интер», который он возглавил в 2017 году. В конце прошлого сезона Спаллетти был отправлен в отставку, после чего новым наставником команды стал Антонио Конте. При этом Лучано отказался добровольно расторгать контракт с клубом, и соглашение действует по сей день. По условиям договора, рассчитанного до лета 2021 года, специалист получает € 4,5 млн за сезон.