«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Уралом»

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что «Оренбургу» засчитано техническое поражение за отказ сыграть матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».



«КДК РФС принял решение о присуждении поражения ФК «Оренбург» со счетом 0:3 и победы ФК «Урал» со счетом 3:0 в связи с необеспечением принимающей стороной условий проведения встречи, повлёкшим за собой её срыв», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

В день матча, 1 июля, «Оренбург» и «Урал» подтвердили, что их встреча в 25-м туре Российской Премьер-Лиги не состоится. «Оренбург» не получил разрешения от Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на проведение матча в связи с выявлением положительных результатов тестов на COVID-19 в команде.

Это второе подряд техническое поражение «Оренбурга». 29 июня оренбуржцам засчитали поражение со счётом 0:3 в матче с «Краснодаром».