РФС не разрешил «Динамо» дозаявить Кардозу

Начальник московского «Динамо» Александр Удальцов сообщил, что клубу не удалось дозаявить полузащитника Мигела Кардозу.
«9 июня состоялось заседание исполнительного комитета РФС, который принял ряд поправок к регламенту о возобновлении Премьер-Лиги. В числе прочего появился пункт, что клуб имеет право дозаявить футболистов, которые вернулись из аренд команд, чьи соревнования были завершены досрочно. В случае с «Динамо» это команды ФНЛ и ПФЛ. Поэтому Вячеслав Грулёв, выступавший в ФК «Нижний Новгород» этой весной на условиях аренды, под этот пункт подпал, вследствие чего мы имели полное право его заявить.
Другое дело — Мигел Кардозу. Клуб подал обращение в комитет по статусу и переходам футболистов РФС, потому что у Мигела были определённые сложности с ФК «Тамбов», который не выполнил ряд условий перед футболистом. Сегодня, в пятницу, этот комитет заседал, рассмотрел наше обращение, однако в итоге отказал в удовлетворении в связи с тем, что португалец под вышеуказанный пункт не подпадает. Таким образом, у нас сейчас есть футболист, который может с нами тренироваться, а играть — нет», — приводит слова Удальцова пресс-служба «Динамо».
В феврале московское «Динамо» объявило о переходе полузащитника команды Мигела Кардозу в «Тамбов». Сообщалось, что португалец будет выступать за «Тамбов» на правах аренды до конца сезона.
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