«Локомотив» предложил Рыбусю новый контракт с понижением зарплаты

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» предложил польскому защитнику Мацею Рыбусю новый контракт на один год с понижением зарплаты.

Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотив» Мацея Рыбуся, ранее сообщал, что его подопечный перейдёт в один из турецких клубов на правах свободного агента. По его словам, никто из «Локомотива» не связывался со стороной футболиста по поводу продления контракта.



Рыбусь перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 1,75 млн. До перехода во французский клуб Рыбусь выступал за грозненский «Терек» и варшавскую «Легию».

В нынешнем сезоне 30-летний поляк провёл 16 матчей в РПЛ и отдал четыре голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.