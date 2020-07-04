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Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 26-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 26-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 4 июля, матчем «Динамо» — «Арсенал» Т стартует 26-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

В 26-м туре состоятся следующие встречи:

4 июля
«Динамо» — «Арсенал» (Москва, 16:30 мск)
«Спартак» — «Тамбов» (Москва, 18:30 мск)
«Крылья Советов» — «Ростов» (Самара, 18:30 мск)
«Локомотив» — «Сочи» (Москва, 20:30 мск)
«Ахмат» — ЦСКА (Грозный, 20:30 мск).

5 июля
«Уфа» — «Урал» (Уфа, 16:30 мск)
«Рубин» — «Оренбург» (Казань, 18:30 мск)
«Краснодар» — «Зенит» (Краснодар, 20:30 мск).

После 25 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует петербургский «Зенит», в 25 матчах набравший 59 очков.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020

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