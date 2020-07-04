Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 26-го тура

Сегодня, 4 июля, матчем «Динамо» — «Арсенал» Т стартует 26-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



В 26-м туре состоятся следующие встречи:



4 июля

«Динамо» — «Арсенал» (Москва, 16:30 мск)

«Спартак» — «Тамбов» (Москва, 18:30 мск)

«Крылья Советов» — «Ростов» (Самара, 18:30 мск)

«Локомотив» — «Сочи» (Москва, 20:30 мск)

«Ахмат» — ЦСКА (Грозный, 20:30 мск).



5 июля

«Уфа» — «Урал» (Уфа, 16:30 мск)

«Рубин» — «Оренбург» (Казань, 18:30 мск)

«Краснодар» — «Зенит» (Краснодар, 20:30 мск).



После 25 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует петербургский «Зенит», в 25 матчах набравший 59 очков.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020



Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020