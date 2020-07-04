Орлов — Кокорину: парень, что же ты за профессионал?

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу поведения форварда «Сочи» Александра Кокорина в условиях пандемии коронавируса.
Напомним, Кокорин опубликовал фото с празднования дня рождения друга, Геннадия Куропаткина. На фото — 11 человек.
«Важную роль играет профессионализм футболистов. Они сами себя должны ограничивать. А Кокорин идёт на день рождения, фотографируется — там 10 человек рядом. Парень, что же ты за профессионал? Азмун сфотографировался с другом, в «Оренбурге» 10 человек заболело. Ну это же непрофессионально. Профессионал — это тот, кто готовит себя к каждому матчу. Как ты себя готовишь, если фотографируешься в какой-то компании? Ну куда ты идёшь?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.
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