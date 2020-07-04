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Мората: «Атлетико» не так далёк от уровня лучших команд

Мората: «Атлетико» не так далёк от уровня лучших команд
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«У нас осталось несколько матчей в лиге, которые мы должны выиграть. Этот сезон даётся нам очень непросто. Цель — быть как можно выше в таблице, и тогда нас ждёт захватывающее испытание в Лиге чемпионов. Знаем, что это значит для наших болельщиков, для клуба и для каждого из нас. Знаем, что можем сражаться с любой командой. Мы выбили из турнира лучшую команду Европы, а это показатель. Надо верить, потому что мы не так далеки от уровня лучших команд», — приводит слова Мораты Mundo Deportivo.

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