Мората: «Атлетико» не так далёк от уровня лучших команд
Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
«У нас осталось несколько матчей в лиге, которые мы должны выиграть. Этот сезон даётся нам очень непросто. Цель — быть как можно выше в таблице, и тогда нас ждёт захватывающее испытание в Лиге чемпионов. Знаем, что это значит для наших болельщиков, для клуба и для каждого из нас. Знаем, что можем сражаться с любой командой. Мы выбили из турнира лучшую команду Европы, а это показатель. Надо верить, потому что мы не так далеки от уровня лучших команд», — приводит слова Мораты Mundo Deportivo.
- 4 июля 2020
-
12:23
-
12:22
-
12:01
-
11:53
-
11:40
-
11:08
-
11:04
-
10:55
-
10:53
-
10:41
-
10:41
-
10:35
-
10:35
-
10:13
-
09:58
-
09:57
-
09:45
-
09:43
-
09:32
-
09:25
-
06:31
-
05:49
-
05:24
-
04:59
-
04:33
-
04:21
-
03:49
-
02:58
-
01:50
-
00:55
-
00:55
-
00:28
-
00:18
-
00:14
-
00:11
Партнерский контент