Все представители «Арсенала», подавшие заявки на участие в матче 26-го тура РПЛ, здоровы

Оперштаб РПЛ сообщил о состоянии здоровья членов тульского «Арсенала» перед 26-м туром Российской Премьер-Лиги.
Напомним, «Арсенал» встречается с «Динамо».
«Оперативный штаб в ежедневном режиме получает информацию о проведённых тестах и количестве заболевших от всех клубов. Накануне мы дополнительно запросили у «Арсенала» данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей.
На основании полученного ответа подтверждаем, что все представители команды, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ, здоровы и никто из них не сдавал положительного теста на коронавирус. Команда готовится к матчу с «Динамо» в обычном режиме.
Оперативный штаб создан для постоянного мониторинга, сбора и анализа данных. Мы на регулярной основе публикуем информацию по всем важным вопросам. Призываем всех специалистов доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — сообщается в телеграм-канале РПЛ.
- 4 июля 2020
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