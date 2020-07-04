Все представители «Арсенала», подавшие заявки на участие в матче 26-го тура РПЛ, здоровы

Оперштаб РПЛ сообщил о состоянии здоровья членов тульского «Арсенала» перед 26-м туром Российской Премьер-Лиги.

Напомним, «Арсенал» встречается с «Динамо».

«Оперативный штаб в ежедневном режиме получает информацию о проведённых тестах и количестве заболевших от всех клубов. Накануне мы дополнительно запросили у «Арсенала» данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей.



На основании полученного ответа подтверждаем, что все представители команды, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ, здоровы и никто из них не сдавал положительного теста на коронавирус. Команда готовится к матчу с «Динамо» в обычном режиме.



Оперативный штаб создан для постоянного мониторинга, сбора и анализа данных. Мы на регулярной основе публикуем информацию по всем важным вопросам. Призываем всех специалистов доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — сообщается в телеграм-канале РПЛ.