Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Йорк — о критике Кина в адрес Магуайра и де Хеа: Рой не был идеален, когда играл

Йорк — о критике Кина в адрес Магуайра и де Хеа: Рой не был идеален, когда играл
Футбол / Англия 0

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк поделился мнением о критике со стороны бывшего товарища по команде Роя Кина в отношении игроков манкунианской команды Гарри Магуайра и Давида де Хеа за ошибки, допущенные в матче 31-го тура чемпионата Англии с командой «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).

«Я играл с Кином в одной команде и работал под его руководством. Не знаю, какой он человек. Он говорит то, что хочет говорить. Время от времени резкие высказывания Роя бывают оправданы, но некоторым людям эти слова могут запасть в душу. Мы все совершаем ошибки. Он тоже не был идеален, когда играл. Он допускал ошибки. Рой должен держать это в уме», — приводит слова Дуайта Йорка издание Mirror.

Кин: мне тошно от де Хеа. Я бы не пустил его в автобус после игры с «Тоттенхэмом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020