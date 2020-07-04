Йорк — о критике Кина в адрес Магуайра и де Хеа: Рой не был идеален, когда играл

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк поделился мнением о критике со стороны бывшего товарища по команде Роя Кина в отношении игроков манкунианской команды Гарри Магуайра и Давида де Хеа за ошибки, допущенные в матче 31-го тура чемпионата Англии с командой «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).



«Я играл с Кином в одной команде и работал под его руководством. Не знаю, какой он человек. Он говорит то, что хочет говорить. Время от времени резкие высказывания Роя бывают оправданы, но некоторым людям эти слова могут запасть в душу. Мы все совершаем ошибки. Он тоже не был идеален, когда играл. Он допускал ошибки. Рой должен держать это в уме», — приводит слова Дуайта Йорка издание Mirror.

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