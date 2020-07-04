Болельщики назвали Урунова лучшим игроком «Уфы» в июне
Узбекистанский хавбек «Уфы» Остон Урунов был признан болельщиками башкирского клуба лучшим игроком команды по итогам прошедшего месяца.
За Урунова проголосовало более трети (31,6%) всех принявших участие в выборе болельщиков. Второе место занял Александр Беленов (22%).
«Урунов ударно провёл первые две встречи после возобновления сезона, был активен на поле, становился лучшим по успешным обводкам и количеству единоборств в обоих матчах месяца», — сообщает пресс-служба клуба в социальной сети "Инстаграм".
После 25 туров «Уфа» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Встреча «Уфа» — «Урал» состоится завтра, 5 июля в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало — в 16:30 мск.
- 4 июля 2020
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