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«Гамбург» объявил об уходе Дитера Хеккинга с поста главного тренера

«Гамбург» объявил об уходе Дитера Хеккинга с поста главного тренера
Футбол / Германия 0

«Гамбург» на официальном сайте объявил об уходе Дитера Хеккинга с поста главного тренера команды. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Не буду продолжать работу в „Гамбурге“ Хотел бы дать возможность ответственным лицам предпринять необходимые шаги. Хочу поблагодарить всех коллег, сотрудников и команду. Сожалею, что мы не достигли цели», — отметил Хеккинг.

Хеккинг возглавил «Гамбург» в 2019 году. По итогам сезона-2019/2020 гамбургский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице второй Бундеслиги и не сумел выйти в элитный дивизион.

Хеккинг работал в таких клубах, как «Любек", „Алемания“, „Ганновер“, „Нюрнберг“, „Вольфсбург“ и мёнхенгладбахская „Боруссия“. Под руководством Хеккинга «Вольфсбург» завоевал Кубок (сезон-2014/2015) и Суперкубок (2015) Германии.

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