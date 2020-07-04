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Арбитр Федотов: Жиго ничего не сделал на пенальти, его просто не было

Арбитр Федотов: Жиго ничего не сделал на пенальти, его просто не было
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о спорном эпизоде в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов».

«Пенальти на Жиго не было, решение арбитра – ни о чём. Это игровая борьба, неважно, сыграл в мяч или нет. Просто два игрока бегут к мячу, кто-то попал по мячу, кто-то — нет, но Жиго ничего не сделал на пенальти, его просто не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Финальный свисток в матче «Спартак» — «Тамбов» зафиксировал победу гостей со счётом 3:2. Команда Сергея Первушина забила решающий гол на 82-й минуте — Владимир Обухов реализовал пенальти, назначенный за фол Самуэля Жиго.

«Спартак», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (28) — 12-е.

«Спартак» дома проиграл «Тамбову», ведя в счёте после первого тайма
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