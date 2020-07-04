Обухов: «Спартаку» не нужно менять тренера. Они могут взять чемпионство к столетию клуба

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов дал комментарий после победы в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:2).

«Нам сейчас очки очень нужны, чтобы остаться в Премьер-лиге. Наконец-то мы выиграли, будем стараться и дальше. К сожалению, «Спартак» сейчас не совсем в той форме, в которой должен быть. Желаю им удачи, надеюсь, они будут в еврокубках. Им не нужно менять тренера — надо дать ему поработать. Болельщики всегда недовольны поражениями, но необходимо выстроить команду и действовать уже от этого. Все хотят занять первое место, и это очень давит и на игроков, и на тренера, и на руководство.

Чемпионство к столетию клуба? Всё реально. Кто ж знал тогда, что с Каррерой так получится. В этом сезоне, конечно, уже не выйдет, но в будущем — всё возможно.

Первый пенальти очень спорный: наш игрок выбил мяч, он был уже за штрафной, и только потом судья свистнул. Насколько знаю, не было VAR, судья решил назначить пенальти. Мы решили не оспаривать. Я за то, чтобы играть без VAR и без судейских ошибок. Но, к сожалению, так не бывает.

Наш первый гол — мы хорошо выбежали в контратаку, была отличная подача и завершение. Концовка получилась идеальной. По поводу нестабильности обороны «Спартака» — так бывает. Это футбол, ничего не сделаешь. Наша задача на этот матч была играть вторым номером и ждать своего шанса. В перерыве тренер сказал: «Всё нормально, сохраняйте результат и ждите своего шанса». К сожалению, наша беда — пропускаем сразу же после своего гола уже второй матч подряд. Будем над этим работать. Рад, что ребята не опустили руки», — передаёт слова Обухова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.