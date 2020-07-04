Соболев рассказал о разговоре с Бакаевым перед пенальти

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, что полузащитник Зелимхан Бакаев попросил дать ему пробить пенальти в матче с «Тамбовом» (2:3).

«О чём говорили с Бакаевым перед пенальти? Пообщались, он сказал, что хочет пробить. После гола сказал мне: „Спасибо, сейчас забьёшь“. Ему психологически, наверное, было важно. Рад, что он забил, но, к сожалению, это ничего не изменило.



После 2:1 мы пропустили, но снова забили, мы должны были вести в счёте, но гол отменили и назначили пенальти в ответной атаке. Мы одна большая семья, все вместе справимся и будем играть лучше», — передает слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.