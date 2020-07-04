Крал — о поражении «Спартака»: в первую очередь виноваты игроки. На душе очень паршиво

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал дал комментарий после домашнего матча 26-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:3).

«Наша оборона при стандартах? Проиграл позицию, не сделал шаг назад. Полностью моя вина. Мы должны были закрывать зоны, а не играть персонально. Я ошибся.

Дома мы должны выглядеть сильнее, должны быть более решительными. Сегодняшняя игра не про тактику, не про тренеров, не про менеджмент — это только про игроков. В первую очередь виноваты игроки.

Трудно объяснить такие результаты сразу после матча. Настроение паршивое. Могу сказать, что к матчу были хорошо готовы, но соперник зыбил все свои моменты. Так играть непозволительно. Увы, это уже не первый раз. На душе очень паршиво.

Играю на позиции шестого номера, мне здесь комфортно. В сборной играю чуть выше, но даже там от меня ждут больше работы в обороне. Не сказал бы, что соперник доставил нам много проблем. С глубоко обороняющимися командами играть сложно, но меня полностью удовлетворяет позиция, которую даёт мне тренер», — передаёт слова Крала корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.