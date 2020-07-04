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Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» впервые с марта

Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» впервые с марта
Футбол / Испания 0

Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев попал в стартовый состав на матч 34-го тура чемпионата Испании с «Гранадой".

«Гранада»: Силва, Фулкье, Санчес, Дуарте, Брис, Фернандес, Диас, Мачис, Нева, Эррера, Сольдадо.

«Валенсия»: Силессен, Вальехо, Коста, Габриэль, Солер, Мангаля, Коклен, Парехо, Васс, Черышев, Гамейро.

Последний раз Черышев выходил в стартовом составе «Валенсии» 6 марта в матче с «Алавесом» (1:1).

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