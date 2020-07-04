Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» впервые с марта
Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев попал в стартовый состав на матч 34-го тура чемпионата Испании с «Гранадой".
«Гранада»: Силва, Фулкье, Санчес, Дуарте, Брис, Фернандес, Диас, Мачис, Нева, Эррера, Сольдадо.
«Валенсия»: Силессен, Вальехо, Коста, Габриэль, Солер, Мангаля, Коклен, Парехо, Васс, Черышев, Гамейро.
Последний раз Черышев выходил в стартовом составе «Валенсии» 6 марта в матче с «Алавесом» (1:1).
- 4 июля 2020
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