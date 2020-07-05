Жозе Моуринью: непопадание в топ-6 не будет означать конец света для «Тоттенхэма»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выразил мнение о возможном завершении сезона вне 6 лучших команд чемпионата Англии по его итогам. Ранее, начиная с сезона-2008/2009, «Тоттенхэм» ни разу не опускался ниже 6-го места.

«Я верю, что «Тоттенхэм» попадёт в топ-6 английской Премьер-лиги, но также возможно, что этого не произойдёт. И если этого не случится, это не будет означать конец света для нас. Вероятно, это будет началом нового мира, потому что всё меняется.



Изменится мир для нас, как и для других клубов. Составы, которые они меняют. Мотивы, которые они меняют, динамика лидирующей группы также меняется. Группа команд, которая, возможно, была сильной 10 лет назад, уже не так сильна. Игрок, который был в максимальной мотивации, больше не имеет её и наоборот.

Конечно, возможно, что мы не попадём в топ-6. В этом случае, мы не должны смотреть на это с улыбкой, но мы должны видеть в этом оптимизм и с ожидания того, что следующий сезон будет сложным.

Могу напомнить вам, что когда я пришёл, команда почти год не знала побед на выезде. Если это случится, значит так тому и быть, однако мы не хотим этого, и мы будем сражаться, чтобы предотвратить это, — приводит слова Моуриньо Sky Sports.

«Тоттенхэм», набрав 45 очков в 32 турах, занимает 9-е место в английской Премьер-лиге, отставая от заветного топ-6 на 7 очков и имея матч в запасе. В ближайшем матче АПЛ «Тоттенхэм» примет «Эвертон». Игра состоится в понедельник, 6 июля. Начало встречи в 22:00 мск.