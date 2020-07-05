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«Реал» будет вынужден продать Хамеса Родригеса за сумму около € 25 млн

«Реал» будет вынужден продать Хамеса Родригеса за сумму около € 25 млн
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» будет вынужден продать полузащитника Хамеса Родригеса в ближайшие два месяца по сниженной цене, сообщает Marca.

Хамес дал понять клубу, что намерен продолжить карьеру в другом месте. Учитывая, что контракт колумбийца заканчивается через год, руководству «сливочных» придётся пойти на уступки в переговорах с потенциальными покупателями.

Мадридский «Атлетико» был готов приобрести Родригеса за € 45–50 млн, однако «Реал» не согласился расстаться с футболистом. Теперь 13-кратные победители Лиги чемпионов могут рассчитывать на сумму около € 25 млн.

В услугах Хамеса по-прежнему заинтересованы несколько клубов английской Премьер-лиги, в число которых входят лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

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