Джанлуиджи Буффон заявил, что будет играть минимум до 43 лет

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о планах на ближайшие годы. Сейчас итальянцу 42 года.
«Буду здесь как минимум до 43 лет. С тех пор как мне исполнилось 40, иду от месяца к месяцу. Мне нужно внимательно следить за ситуацией и всегда быть готовым отойти, когда пропадёт главный элемент — возможность играть на высочайшем уровне. Как только почувствую, что этот момент настал, уйду. Но пока я мотивирован и нахожусь в нужной форме, буду играть, и это правильно, потому что ничто не делает меня более счастливым, чем участие в футбольных матчах», — цитирует Буффона Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Буффон начинал карьеру в «Парме», после чего перешёл в «Ювентус», где провёл 17 лет. Затем голкипер играл в «Пари Сен-Жермен». Во Франции Джанлуиджи провёл один год и вернулся в «Ювентус».
В нынешнем сезоне Буффон в чемпионате Италии в 8 матчах пропустил 8 мячей.
- 5 июля 2020
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