«Уфа» — «Урал»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Уфы» и «Урала» назвали составы на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Урунов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Терентьев, Круговой, Алиев, Емельянов, Фольмер, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Кухарчик.
Запасные: Баклов, Герасимов, Мамин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Ефремов, Магомадов, Августиняк, Погребняк, Панюков.
Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» сегодня, 5 июля, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Урал».
«Уфа», набрав 32 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (31) — десятое.
- 5 июля 2020
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