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«Реал» одолел «Атлетик» в гостях благодаря очередному голу Серхио Рамоса

«Реал» одолел «Атлетик» в гостях благодаря очередному голу Серхио Рамоса
Футбол / Испания 0

В 34-м туре испанской Примеры «Атлетик» принимал мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершился со счётом 0:1.

Единственный гол был забит в середине второго тайма, на 73-й минуте. Его автором стал капитан гостей защитник Серхио Рамос, реализовав пенальти и записавший в актив уже 10-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата.

«Реал», набрав 77 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Отрыв «сливочных» от главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, «Барселоны», увеличился до 7 очков, однако у сине-гранатовых один матч в запасе. «Атлетик» (48) по-прежнему на восьмом месте.

В оставшихся турах «Реалу» предстоит сыграть с «Алавесом», «Гранадой», «Вильярреалом» и «Леганесом». В свою очередь «Барселона» в этом туре встретится с «Вильярреалом», после чего сойдётся с «Эспаньолом», «Вальядолидом», «Осасуной» и «Алавесом».

Испания - Примера. 34-й тур
05 июля 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Рамос – 73' (пен)
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