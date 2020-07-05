«Реал» одолел «Атлетик» в гостях благодаря очередному голу Серхио Рамоса

В 34-м туре испанской Примеры «Атлетик» принимал мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершился со счётом 0:1.
Единственный гол был забит в середине второго тайма, на 73-й минуте. Его автором стал капитан гостей защитник Серхио Рамос, реализовав пенальти и записавший в актив уже 10-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата.
«Реал», набрав 77 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Отрыв «сливочных» от главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, «Барселоны», увеличился до 7 очков, однако у сине-гранатовых один матч в запасе. «Атлетик» (48) по-прежнему на восьмом месте.
В оставшихся турах «Реалу» предстоит сыграть с «Алавесом», «Гранадой», «Вильярреалом» и «Леганесом». В свою очередь «Барселона» в этом туре встретится с «Вильярреалом», после чего сойдётся с «Эспаньолом», «Вальядолидом», «Осасуной» и «Алавесом».
- 5 июля 2020
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