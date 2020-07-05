Блохин против Жиркова. Финал битвы за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В финальную пару вошли голы Олега Блохина (киевское «Динамо») в ворота мюнхенской «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА сезона-1975 (9 сентября 1975 года) и Юрия Жиркова (московский ЦСКА) — в ворота «Гамбурга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (6 декабря 2006 года). Дуэль уже началась.
Напомним, в полуфинале Блохин обошёл бывшего полузащитника казанского «Рубина» Александра Рязанцева (ныне выступает за столичное «Торпедо»), а Жирков — знаменитого хавбека московского «Спартака» Фёдора Черенкова.
Посмотреть видео голов можно в телеграм-канале «Голы», а проголосовать за понравившийся мяч можно в телеграм-канале «Чемпионата».
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