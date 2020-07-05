Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Блохин против Жиркова. Финал битвы за лучший гол наших в еврокубках

Блохин против Жиркова. Финал битвы за лучший гол наших в еврокубках
Футбол / Лига чемпионов 0

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.

В финальную пару вошли голы Олега Блохина (киевское «Динамо») в ворота мюнхенской «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА сезона-1975 (9 сентября 1975 года) и Юрия Жиркова (московский ЦСКА) — в ворота «Гамбурга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (6 декабря 2006 года). Дуэль уже началась.

Напомним, в полуфинале Блохин обошёл бывшего полузащитника казанского «Рубина» Александра Рязанцева (ныне выступает за столичное «Торпедо»), а Жирков — знаменитого хавбека московского «Спартака» Фёдора Черенкова.

Посмотреть видео голов можно в телеграм-канале «Голы», а проголосовать за понравившийся мяч можно в телеграм-канале «Чемпионата».

Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» нельзя было засчитывать
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020