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Экс-арбитр Андухар Оливер: пенальти в пользу «Реала» был назначен верно

Экс-арбитр Андухар Оливер: пенальти в пользу «Реала» был назначен верно
Футбол / Испания 0

Бывший арбитр Андухар Оливер поделился мнением о назначении пенальти в ворота бильбаоского «Атлетика» в матче 34-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (0:1).

«На поле контакт Гарсии и Марсело не кажется наказуемым. Но благодаря VAR можно увидеть, что Гарсия наступил на ногу игроку „Реала“. Поэтому пенальти назначен верно», — сказал Оливер в программе Marcador на радио Marca.

Напомним, что единственный гол был забит в середине второго тайма, на 73-й минуте. Его автором стал капитан гостей защитник Серхио Рамос, реализовавший пенальти и записавший в актив уже 10-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата.

«Реал», набрав 77 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Отрыв «сливочных» от главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, «Барселоны», увеличился до 7 очков, однако у сине-гранатовых матч в запасе. «Атлетик» (48) по-прежнему на восьмом месте.

В оставшихся турах «Реалу» предстоит сыграть с «Алавесом», «Гранадой», «Вильярреалом» и «Леганесом». В свою очередь «Барселона» в этом туре встретится с «Вильярреалом», после чего сойдётся с «Эспаньолом», «Вальядолидом», «Осасуной» и «Алавесом».

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