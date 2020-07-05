Экс-арбитр Андухар Оливер: пенальти в пользу «Реала» был назначен верно

Бывший арбитр Андухар Оливер поделился мнением о назначении пенальти в ворота бильбаоского «Атлетика» в матче 34-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (0:1).
«На поле контакт Гарсии и Марсело не кажется наказуемым. Но благодаря VAR можно увидеть, что Гарсия наступил на ногу игроку „Реала“. Поэтому пенальти назначен верно», — сказал Оливер в программе Marcador на радио Marca.
Напомним, что единственный гол был забит в середине второго тайма, на 73-й минуте. Его автором стал капитан гостей защитник Серхио Рамос, реализовавший пенальти и записавший в актив уже 10-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата.
«Реал», набрав 77 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Отрыв «сливочных» от главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, «Барселоны», увеличился до 7 очков, однако у сине-гранатовых матч в запасе. «Атлетик» (48) по-прежнему на восьмом месте.
В оставшихся турах «Реалу» предстоит сыграть с «Алавесом», «Гранадой», «Вильярреалом» и «Леганесом». В свою очередь «Барселона» в этом туре встретится с «Вильярреалом», после чего сойдётся с «Эспаньолом», «Вальядолидом», «Осасуной» и «Алавесом».
- 5 июля 2020
-
18:42
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:12
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:21
-
17:13
-
17:09
-
17:01
-
16:56
-
16:50
-
16:41
-
16:25
-
16:10
-
15:54
-
15:53
-
15:40
-
15:20
-
15:15
-
14:58
-
14:41
-
14:28
-
14:13
-
14:08
-
14:00
-
13:47
-
13:43
-
13:30
-
13:18
-
13:13