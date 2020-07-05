Эль-Кабир: Евсеев выругался на меня на русском, я на него — по-английски и по-голландски

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир прокомментировал результат матча с «Уфой» (1:1).

«Разочарован результатом, хоть уже и остыл после игры. Мы вели весь матч, до последних минут выигрывали. Очевидно, что результат не по игре. Мы играли в большинстве последние 30 минут, но играли неуклюже, пинали мяч туда-обратно. Вот результат этого.

Евсеев? Я бежал по флангу, он подошёл к краю поля, сделал движение, как будто выдвигается на меня. Я сказал ему: «А ну-ка отойди». Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и голландски. Я забыл об этом быстро, но тренер не должен так поступать. Это плохой пример. Во время штрафного просто прицелился, чтобы мяч залетел туда, куда надо", — передаёт слова Эль-Кабира корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Во встрече 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» сыграл вничью с «Уфой». Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:1.



Первый мяч на 66-й минуте встречи забил Отман Эль-Кабир ударом со штрафного. Перед этим вторую жёлтую карточку получил защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру. На последних секундах добавленного времени Денис Терентьев сравнял счёт.