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Эль-Кабир: Евсеев выругался на меня на русском, я на него — по-английски и по-голландски

Эль-Кабир: Евсеев выругался на меня на русском, я на него — по-английски и по-голландски
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир прокомментировал результат матча с «Уфой» (1:1).

«Разочарован результатом, хоть уже и остыл после игры. Мы вели весь матч, до последних минут выигрывали. Очевидно, что результат не по игре. Мы играли в большинстве последние 30 минут, но играли неуклюже, пинали мяч туда-обратно. Вот результат этого.

Евсеев? Я бежал по флангу, он подошёл к краю поля, сделал движение, как будто выдвигается на меня. Я сказал ему: «А ну-ка отойди». Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и голландски. Я забыл об этом быстро, но тренер не должен так поступать. Это плохой пример. Во время штрафного просто прицелился, чтобы мяч залетел туда, куда надо", — передаёт слова Эль-Кабира корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Во встрече 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» сыграл вничью с «Уфой». Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:1.

Первый мяч на 66-й минуте встречи забил Отман Эль-Кабир ударом со штрафного. Перед этим вторую жёлтую карточку получил защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру. На последних секундах добавленного времени Денис Терентьев сравнял счёт.

«Урал» на последних секундах упустил победу над «Уфой»
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