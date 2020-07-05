Радченко: это чемпионство «Зенита» — самое бесспорное за последние годы

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал чемпионство петербургской команды.

«Чемпионство было ожидаемо, никаких сюрпризов не произошло. В этом сезоне «Зенит» был на голову сильнее соперников. Заслуженно и объективно.



«Краснодар», «Спартак» и «Локомотив» могли составить конкуренцию «Зениту», они ставят самые высокие задачи. Но так бывает, что случаются незапланированные вещи, которые влияют на игру команды.



Самый яркий эпизод чемпионского сезона — победа над ЦСКА после карантина. Хотелось посмотреть на готовность команды. «Зенит» лучше всех вышел из этой ситуации, и та победа могла подарить надежду другим командам, но питерцы сделали всё чётко.



Это чемпионство — самое бесспорное за последние годы. Уж так сложилось, что «Зенит» сильнее всех в последнее время», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.