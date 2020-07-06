«Вечерний Ургант» поздравил «Зенит» с чемпионством
В «Твиттере» шоу «Вечерний Ургант» опубликовано поздравление по случаю завоевания «Зенитом» чемпионства.
«Зенит» — чемпион. Петербургский футбольный клуб за 4 тура до конца сезона досрочно завоевал чемпионство Российской Премьер-Лиги! Поздравляем сине-бело-голубых", — говорится в сообщении.
Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.
Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).
«Зенит» стал чемпионом России
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