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«Вечерний Ургант» поздравил «Зенит» с чемпионством

«Вечерний Ургант» поздравил «Зенит» с чемпионством
Футбол / РПЛ 0

В «Твиттере» шоу «Вечерний Ургант» опубликовано поздравление по случаю завоевания «Зенитом» чемпионства.

«Зенит» — чемпион. Петербургский футбольный клуб за 4 тура до конца сезона досрочно завоевал чемпионство Российской Премьер-Лиги! Поздравляем сине-бело-голубых", — говорится в сообщении.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

«Зенит» стал чемпионом России
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