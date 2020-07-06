«Арсенал», «ПСЖ» и «Наполи» заинтересованы в Аллане Сент-Максимене
Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Аллан Сент-Максимен привлёк внимание лондонского «Арсенала», «Пари Сен-Жермен» и «Наполи». «Канониры» уже связывались с 23-летним французом относительно возможного трансфера, сообщает Le10sport.com.
«Ньюкасл» может продать Сент-Максимена в ближайшее летнее трансферное окно. «Сороки» хотят выручить с продажи игрока как минимум £ 30 млн (€ 33 млн).
Аллан перешёл в «Ньюкасл» из «Ниццы» летом 2019 года за € 18 млн. Его контракт с английским клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.
В нынешней кампании Сент-Максимен забил 3 мяча и отдал 5 голевых пасов в 22 матчах английской Премьер-лиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 2 результативные передачи в 4 встречах Кубка Англии.
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