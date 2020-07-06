Экс-врач «Баварии»: Гвардиола вмешивался в мою работу. Считал, что разбирается лучше меня
Бывший врач мюнхенской «Баварии» Ганс‑Вильгельм Мюллер‑Вольфарт рассказал о разногласиях с бывшим главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, который в настоящее время работает в «Манчестер Сити».
«Я не мог смириться с тем, что очень успешный молодой тренер вмешивался в дела медицинского штаба. Гвардиола считал, что разбирается во всём лучше меня.
Наши отношения? Мы встретились и поговорили. На этом всё. Мы ценим друг друга. Он ценит мою работу и никогда не ставил её под сомнение», — цитирует Мюллер‑Вольфарта BR24.
Ганс-Вильгельм проработал в «Баварии» 40 лет. В 2015 году специалист покинул мюнхенский клуб из-за конфликта с Гвардиолой, но вернулся на свой пост после того, как испанец ушёл в отставку.
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