Артём Дзюба назвал следующую цель «Зенита» после чемпионства

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о следующей цели петербургского клуба после завоевания чемпионского титула.
«Следующая цель — Кубок России. Надо максимально попытаться выиграть. Всё в наших руках и ногах. Это будет непросто, потому что мы большой раздражитель для всех. Но это цель номер один сейчас. А потом нужно будет достойно выступить в Лиге чемпионов. Всё-таки такая команда, как у нас, это лакомый кусочек. Нужно в Лиге чемпионов достойно выступить, выйти из группы и пройти как можно дальше", — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.
В полуфинале Кубка России «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 19 июля в Санкт-Петербурге. В другом полуфинале встретятся екатеринбургский «Урал» и подмосковные «Химки».
- 6 июля 2020
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