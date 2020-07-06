Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вячеслав Малафеев с женой покатались на самых высоких качелях в мире

Вячеслав Малафеев с женой покатались на самых высоких качелях в мире
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев вместе женой Екатериной покатался на качелях SochiSwing, которые с высотой в 170 метров являются самыми высокими в мире.

«Избавляемся от страхов», — написал Малафеев на своей странице в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил о своём уходе из клуба.

Дочь Малафеева обвиняется в наркоторговле. Ей грозит до 15 лет тюрьмы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020