Вячеслав Малафеев с женой покатались на самых высоких качелях в мире

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев вместе женой Екатериной покатался на качелях SochiSwing, которые с высотой в 170 метров являются самыми высокими в мире.

«Избавляемся от страхов», — написал Малафеев на своей странице в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил о своём уходе из клуба.