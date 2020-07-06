Бартомеу и Муньяин могут быть оштрафованы за критику судейства после матча «Реала»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и нападающий «Атлетика» Икер Муньяин могут быть оштрафованы за критику судейства после матча 34-го тура чемпионата Испании между баскским клубом и мадридским «Реалом» (0:1), утверждает Marca.

По данным источника, Бартомеу и Муньяину грозит штраф в размере € 18 тыс.

Напомним, в матче «Атлетик» — «Реал» было два спорных эпизода: пенальти в ворота хозяев за фол Дани Гарсии на Марсело, а также не назначенный 11-метровый после того, как Серхио Рамос наступил на ногу Раулю Гарсии. После матча Бартомеу и Муньяин подвергли критике решения арбитров.

«Реал», в 34 турах набрав 77 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (73) — на 2-м месте.