Бартомеу и Муньяин могут быть оштрафованы за критику судейства после матча «Реала»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и нападающий «Атлетика» Икер Муньяин могут быть оштрафованы за критику судейства после матча 34-го тура чемпионата Испании между баскским клубом и мадридским «Реалом» (0:1), утверждает Marca.
По данным источника, Бартомеу и Муньяину грозит штраф в размере € 18 тыс.
Напомним, в матче «Атлетик» — «Реал» было два спорных эпизода: пенальти в ворота хозяев за фол Дани Гарсии на Марсело, а также не назначенный 11-метровый после того, как Серхио Рамос наступил на ногу Раулю Гарсии. После матча Бартомеу и Муньяин подвергли критике решения арбитров.
«Реал», в 34 турах набрав 77 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (73) — на 2-м месте.
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