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Сарри: в один день Игуаина нужно похвалить, но в другой — лучше стукнуть его о стену

Сарри: в один день Игуаина нужно похвалить, но в другой — лучше стукнуть его о стену
Футбол / Италия 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился своим мнением об аргентинском нападающем команды Гонсало Игуаине.

«В СМИ я читаю, что конфликтую со всеми игроками, но на самом деле я ругаюсь только с Игуаином. Не знаю, почему так происходит, но это происходит всегда. Быть может, к нему нужен агрессивный подход, чтобы выявить в нём лучшее. Морально он в порядке, но я не уверен в нём в физическом плане. В один день Игуаина нужно похвалить, но в другой — лучше стукнуть его о стену. Ему нужна помощь, когда он бывает расстроен. А вот когда он хорош, нужно опустить его на землю, иначе он может зазнаться», — приводит слова Сарри Football Italia.

В нынешнем сезоне 32-летний Игуаин провёл 26 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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